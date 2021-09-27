İzmir'de beton bariyere çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı

İzmir Bornova'da saat 01.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kemalpaşa Caddesi ile Hacılarkırı Caddesi kesişiminde Emre A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı. Kazada sonrası otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipeleri yangını söndürdü. Kazada otomobilde sıkışan Emre A., Yasin A. ve Erkan A. 110 AKS ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Araçta bulunan 24 yaşındaki Can Azad Yıldız ise kazada hayatını kaybetti.



Yaralılardan Emra A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Erkan A. ve Yasin A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazada yaşamını yitiren Can Azad Yıldız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.