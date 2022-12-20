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İzmir'de beton mikseri 20 metreden düştü! Kazada sürücü öldü!

İzmir'de beton mikseri 20 metreden düştü! Kazada sürücü öldü!
20 Aralık 2022 Salı 08:54

İzmir Bornova'da beton mikseri, viyadükte kontrolden çıktı ve 20 metreden aşağıya düştü. Meydana gelen kazada aracın sürücüsü 35 yaşındaki Eyüp Taşyuran yaşamını yitirdi


Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesini İzmir Çevreyoluna bağlayan viyadükte meydana geldi. Eyüp Taşyuran idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, çevreyoluna bağlanan viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri viyadükte ve kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşyuran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşyuran'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #ölüm #haber
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