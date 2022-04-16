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İzmir'de beton mikserin çarptığı Büşra hayatını kaybetti

İzmir'de beton mikserin çarptığı Büşra hayatını kaybetti
16 Nisan 2022 Cumartesi 09:07

İzmir'in Bornova ilçesinde, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan Büşra Koçak (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a, Ş.T.'nin kullandığı 35 HJP 88 plakalı beton mikseri çarptı. Koçak, aracın altında kalarak sürüklenirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Ş.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #ölüm #beton mikseri kaza
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