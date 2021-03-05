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İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı

Konak'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi görev yaptığı polis merkezine sığındı

İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı
05 Mart 2021 Cuma 09:04

Olay İzmir'in Konak ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Tolga Ç., yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Tolga Ç., kendi imkanları ile olay yerinden kaçarak, daha önce denetimli serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı. Tolga Ç.'yi gören polisler hemen duruma müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı adamı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştrıma Hastanesi'ne götürdü.

Polis de saldırganı yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameraları incelememeye alındı.

Öte yandan Tolga Ç.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bıçaklama #haber #izmir haber
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