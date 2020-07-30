İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
30 Temmuz 2020 Perşembe 11:09

İddiaya göre, Yavuz Demir ile akrabası Servet B. arasında Doğançay Mahallesi Dünya Barış Anıtı yakınlarında, trafik cezası nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet B, Demir'i bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralı halde bir özel hastaneye kaldırılan Yavuz Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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