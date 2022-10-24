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İzmir'de bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldürüldü!

İzmir'de bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldürüldü!
24 Ekim 2022 Pazartesi 09:21

İzmir Konak'ta bulunan metruk binada kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki İ.C. tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki Habib Askay hayatını kaybetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1063 sokakta metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Habib Askay ile İ.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İ.C. yanında getirdiği bıçakla Askay’ı bıçakladı. Askay, kanlar içerinde yere yığılırken kavga seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu ağır olduğu tespit edilen Askay, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Askay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından, şüpheli İ.C. polis ekipleri tarafından kısa süre yakalanarak gözaltına alındı. Askay’ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ölüm #cinayet #haber
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