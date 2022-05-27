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İzmir'de bıçaklı kavga! 2 çocuk babası öldürüldü!

İzmir Bayraklı'da 35 yaşındaki Aytaç Özgön ve 22 yaşındaki Sinan D. arasında laf dalaşı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Sinan D. bıçağını çıkardı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Özgön'ün defalarca bıçakladı. Özgön kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan D. ise kısa sürede yakalandı

İzmir'de bıçaklı kavga! 2 çocuk babası öldürüldü!
27 Mayıs 2022 Cuma 08:49

Olay, saat 23.30 sıralarında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Aytaç Özgön ile Sinan D. arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sinan D., Aytaç Özgön'ü vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgön'ü ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Özgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özgön'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Sinan D. kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Sinan D., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #cinayet #kavga #ölüm
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