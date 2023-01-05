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İzmir'de bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı!

İzmir'in Tire ilçesinde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı!
05 Ocak 2023 Perşembe 13:10

İzmir'in Tire ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Karateke Mahallesi'nde yaşayan Şükriye Yağmur Ş, Melisa G, Ahmet G, Hatice G. ile akrabaları Şükriye G. ve Tuncay G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Şükriye Yağmur Ş, Hatice G, Şükriye G. ve Tuncay G. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili Melisa G. ve babası Ahmet G. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #bıçaklı kavga #haber
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