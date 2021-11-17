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İzmir'de bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

İzmir'de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı
17 Kasım 2021 Çarşamba 08:29

İzmir'in Konak ilçesindeki olay dün saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup Ülkü Mahallesi'nde karşılaştı. İddiaya göre kendisine yol vermeyen Yasin T.'nin aracının önünü kesen M.V.D., küfretti. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Yasin T., Halil T., Ahmet Ç. ve Murat T. ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerle vurularak; Özkan D. ve Ahmet B. ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen M.V.D. (17), E.M. (36) ve S.D. (40) ise kaçarak izini kaybettirdi. Silahlı ve bıçaklı kavga sonrası çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlatarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kavga #konak kavga
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