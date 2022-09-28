İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!

İzmir Kemalpaşa'da 27 yaşındaki S.Y., sokakta tartıştığı H.B. tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay, geçen pazar günü gece geç saatlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. sokakta karşılaşan H.B. (26) ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle bıçak darbesiyle kalbinden yaralanan S.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Durumu ağır olan S.Y., doktorların çabalarına rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi H.B. ise dün sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.