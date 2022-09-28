GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
0
HEMEN GÜNCELLEYİN ÇÜNKÜ...
HEMEN GÜNCELLEYİN ÇÜNKÜ...
0
MARVEL'IN YENİ KARAKTERİNE TEPKİ
MARVEL'IN YENİ KARAKTERİNE TEPKİ
0
2 BİN 500 YILLIK LAVABO BULUNDU
2 BİN 500 YILLIK LAVABO BULUNDU
0

İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!

İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!
28 Eylül 2022 Çarşamba 09:11

İzmir Kemalpaşa'da 27 yaşındaki S.Y., sokakta tartıştığı H.B. tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay, geçen pazar günü gece geç saatlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. sokakta karşılaşan H.B. (26) ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle bıçak darbesiyle kalbinden yaralanan S.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Durumu ağır olan S.Y., doktorların çabalarına rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi H.B. ise dün sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #bıçaklama #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de hasta yakını ile doktor arasındaki tartışma kameralara yansıdı!
Sonraki Haber
Sosyal yardım paketinin detayları açıklandı!
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Barış Sitesi davasında, belediye çalışanlarına hapis istemi!
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Barış Sitesi davasında, belediye çalışanlarına hapis istemi!
0
İzmir Büyükşehir, ulaşım zammı iptallerini mahkemeye taşıyacak
İzmir Büyükşehir, ulaşım zammı iptallerini mahkemeye taşıyacak
0
Başkan Soyer şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Başkan Soyer şehit aileleri ve gazilerle buluştu
0
İzmir'deki balık ölümleri sonrası, iki belediye hakkında suç duyurusu!
İzmir'deki balık ölümleri sonrası, iki belediye hakkında suç duyurusu!
0
Başkan Gümrükçü: “Tehditlere dirençli bir Çiğli yaratacağız”
Başkan Gümrükçü: “Tehditlere dirençli bir Çiğli yaratacağız”
0
Başkan Sandal, Çay Mahallesi’ni ziyaret etti
Başkan Sandal, Çay Mahallesi’ni ziyaret etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.