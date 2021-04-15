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İzmir'de bin 500 köpeğe yuva olacak merkez

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere’de sokak hayvanları için yapımını sürdürdüğü Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin yüzde 75’ini tamamladı. Bin 500 köpeğe yuva olacak merkez, Ekim ayında hizmete girecek. Merkezde ayrıca sokağa terkedilmiş yaşlı çiftlik hayvanları için 10 bin metrekarelik barınma alanı da yer alacak

İzmir'de bin 500 köpeğe yuva olacak merkez
15 Nisan 2021 Perşembe 11:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Gökdere Mahallesi'nde sokak hayvanları için yapımını sürdürdüğü köpek rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezinde çalışmalar hızla sürüyor. 20,6 milyon liralık yatırımla yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve bin 500 köpeğe yuva olacak Avrupa standartlarındaki merkezde barınakların yapımı tamamlanırken, idari binaların kaba inşaatı bitti; ince işleri için çalışmalara başlandı. Merkezdeki inşaat çalışmalarının yüzde 75’nin tamamlandığı, tesis içi yolların da düzenleneceği bildirildi. Merkez, Ekim ayında hizmete girecek.  

 

Yeşil odaklı düzenleme

Hayvan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinden de tam not alan tesisin kapasitesi ilave barınaklarla 3 bin köpeğe kadar çıkabilecek. Merkez diğerlerinden farklı olarak yeşil alan odaklı tasarlandı. Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesini ve sahiplenmenin teşvik edilmesini hedefleyen merkezde veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda sokağa terkedilmiş yaşlı çiftlik hayvanları için barınma alanı oluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi merkezde yavrular ve farklı köpek cinsleri için birimler kuracak. Merkezde ayrıca açık hava amfi gösteri alanı da bulunacak. Satın alma sahiplen’ sloganı çerçevesinde yurttaşlar burada ortak bir alanda köpeklerle bir araya gelebilecek. Merkeze, geçtiğimiz yıl vefat eden gazeteci-yazar Bekir Coşkun’un anısına ithafen köpeği Pako’nun adı verilecek.
Tesisin geçen yıl Temmuz ayındaki temel atma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayvanların ve doğadaki tüm canlıların zarar görmesini, sömürülmesini, avlanmasını ve onlara işkence edilmesini meşru kılan anlayışa karşı çalışma yürüttüklerini söylemişti.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #bornova #köpek yuva
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