İzmir'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan 2 depoya polis ekipleri bastın düzenledi. Düzenlenen operasyonda bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı’da bir depo içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreste 2 ayrı depoya baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda toplam bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu depodan taşınıyor. Ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam edeceği öğrenildi.