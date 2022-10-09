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İzmir'de binada patlama: 3 kişi yaralandı!

İzmir'de binada patlama: 3 kişi yaralandı!
09 Ekim 2022 Pazar 08:26

İzmir Aliağa'da bulunan 2 katlı bir binanın ilk katında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken olayda 3 kişi yaralandı

Olay, 00.00 sıralarında Kültür Mahallesi 277 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama olan evdeki vatandaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde patlama anında evde bulunan E.T., E.C. ve S.G.’nin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binadaki incelemeler sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #patlama #haber
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