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İzmir'de bir avukat defalarca bıçaklandı!

İzmir Bornova'da S.A. isimli kişi ile tartışan avukat Abdullah Emrah Koyuncu, defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan avukatın tedavisi sürerken, polis ise şüphelinin peşine düştü

İzmir'de bir avukat defalarca bıçaklandı!
13 Ekim 2022 Perşembe 08:40

İddiaya göre, İzmir Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdullah Emrah Koyuncu, dün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, S.A. yanında bulunan bıçağı çıkararak Koyuncu'yu defalarca bıçakladı. Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #avukat #bıçaklama #haber
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