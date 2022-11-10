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İzmir'de bir baba ölü bulundu, kızı gözaltına alındı!

İzmir'de bir baba ölü bulundu, kızı gözaltına alındı!
10 Kasım 2022 Perşembe 09:00

İzmir Tire'de 79 yaşındaki Himmet G., evinde ölü bulundu. Himmet G.'nin başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilirken, 49 yaşındaki kızı Meliha G. ise Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken cinayet şüphesi ile gözaltına alındı

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Meliha G., başka köyde yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Durumdan şüphelenen akrabaları, Meliha G.'nin kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi. Babasını evde hareketsiz bir şekilde başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet G.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Himmet G.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Meliha G.’yi, Aydın’ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #ölüm #haber
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