İzmir'de bir belediye başkanına daha siyasi yasak ve hapis istemi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile yargılanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yurt dışında olduğu gerekçesi ile bugünkü duruşmaya katılmadı. Bugün karar çıkması beklenen duruşmaya katılmayan Arda son savunmasını mahkeme huzurunda yapmayı talep ettiği için duruşma ertelendi. Arda hakkında 5 yıla kadar hapis ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep ediliyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

1 YIL 3 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Geçen eylül ayındaki duruşmada sanığa ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan yazıya cevabın geldiğini belirtildi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini alenen aşağılama', 'dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme’ den dava açılmasına rağmen Arda'nın Facebook paylaşımlarında bu suçların, yasal unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle beraat istedi. Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki paylaşımları okuyan savcı, sanık hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Ayrıca Arda'nın kamu görevi üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden, seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı.

ARDA, BELEDİYENİN RESMİ YURT DIŞI GEZİSİNDE

Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık Belediye Başkanı Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Duruşmada söz alan Aydın, Halil Arda'nın belediyenin resmi yurt dışı gezisinde olduğunu belirterek, "Müvekkilim duruşmalardan bağışık tutulmuş ise de adil yargılanma hakkı kapsamında esas hakkındaki savunmasını bizzat huzurda yapmak istemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ise "Sanığın savunması alınmıştır. Sanık bu celsede karar çıkacağını bildiği halde kasım ayında yurt dışı gezisi için meclis kararı aldırmıştır. Bu yargılamayı uzatmaya yönelik bir mazerettir. Reddine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatların ardından ara kararını açıklayan hakim, tutuksuz sanık Arda'nın esas hakkında savunmasını bizzat huzurda yapma isteğinin kabulüne karar vererek duruşmayı 5 Ocak 2023'e erteledi.