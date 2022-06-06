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İzmir'de bir berber öldürüldü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir berber dükkanına giren kişi, işletmeci Yener Edis'i tabanca ile vurdu. Edis hayatını kaybederken, seken kurşun nedeniyle hanın çaycısı da yaralandı

İzmir'de bir berber öldürüldü!
06 Haziran 2022 Pazartesi 13:46

Olay, saat 11.00 sıralarında Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş hanının giriş katında yer alan Yener Edis'in işlettiği berber dükkanında meydana geldi. Berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, Edis'e tabancayla ateş açtı. Edis de karşılık verdi. Mermilerin isabet ettiği Edis, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Kurşunların sekip geldiği iş hanının çaycısı Osman T. de ayağından yaralandı. Çevredeki esnafın İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Edis, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edis, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osman T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #berber #berber cinayeti
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