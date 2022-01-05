İzmir'de bir dede tartıştığı torununu öldürdü

İzmir Bayındır'da 94 yaşındaki dede H.N., tartıştığı torunu 40 yaşındaki Halit N.'yi av tüfeği ile vurarak öldürdü



Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.N. ile torunu Halit N., arasında ailevi nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., torunu Halit N.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Halit N., sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, H.N. ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halit N.'nin yaşamını yitirdiğin belirlendi. Halit N.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dede H.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.