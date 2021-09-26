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İzmir'de bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan (62) koronavirüsten yaşamını yitirdi

İzmir'de bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
26 Eylül 2021 Pazar 17:34

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan, 1 Eyül'de koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Sayan, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Evli ve 1 kızı olduğu belirtilen Sayan, dün hayatını kaybetti. Sayan'ın cenazesi, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşılarını yaptırdığı belirtilen Sayan'ın yaklaşık 20 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir doktor ölüm #doktor koronavirüs ölüm
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