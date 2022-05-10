BÖYLE BİR GÜVERCİN GÖRÜLMEDİ!
BÖYLE BİR GÜVERCİN GÖRÜLMEDİ!
0
KÖPEK DİYE ALDILAR AMA...
KÖPEK DİYE ALDILAR AMA...
0
İNANILMAZ SÖZLER! TEPKİLER GECİKMEDİ
İNANILMAZ SÖZLER! TEPKİLER GECİKMEDİ
0
İZMİRLİ BERGEN'İ ÜCRETSİZ İZLEYECEK
İZMİRLİ BERGEN'İ ÜCRETSİZ İZLEYECEK
0

İzmir'de bir erkek, dini nikahlı eşini bıçakladı!

İzmir'de bir erkek, dini nikahlı eşini bıçakladı!
10 Mayıs 2022 Salı 08:28

İzmir Konak'ta bir erkek, tartıştığı dini nikahlı eşi 21 yaşındaki Bengü B.'yi daha sonra da kendini engellemeye çalışan 19 yaşındaki Gizem Nur T.'yi bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bengü B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi


Olay, 01.00 sıralarında Çimentepe semti 610 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Bengü B. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu, Sergen Ö. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra şüpheli Sergen Ö., bu sırada evde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan Bengü B.'nin yakını olduğu belirtilen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçakladı. Sergen Ö. olaydan sonra kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Gizem Nur T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Sergen Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bıçaklama #eşini bıçakladı
Önceki Haber
İzmir'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Erdoğan 3 ayrı konut paketi açıkladı. İşte detaylar...
İzmir için Soyer ve Sürekli'den ortak mutabakat
İzmir için Soyer ve Sürekli'den ortak mutabakat
0
Sağlık çalışanlarına verilen sözler tutulmuyor
Sağlık çalışanlarına verilen sözler tutulmuyor
0
Bayraklı'ya yeni kent meydanı
Bayraklı'ya yeni kent meydanı
0
İzmir'de doktora yumruklu saldırı!
İzmir'de doktora yumruklu saldırı!
0
Bornova'da üreticiye fide desteği
Bornova'da üreticiye fide desteği
0
Şiddete karşı Nar Mahalle Buluşmaları başladı
Şiddete karşı Nar Mahalle Buluşmaları başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.