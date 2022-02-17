İzmir'de bir evden 170 kilogram uyuşturucu çıktı

İzmir'de polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında evde 170 kilogram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli O.K'nin (62) Bayraklı ilçesinde 2 ay önce kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde, dedektör köpekler Rota ve Jiby'nin de katılımıyla yapılan aramada, dağıtıma hazır hale getirilmiş 170 kilogram uyuşturucunun yanı sıra telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği de ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.