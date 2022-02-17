ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
0
EN POPÜLER İSİMLER...
EN POPÜLER İSİMLER...
0
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
0
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
0

İzmir'de bir evden 170 kilogram uyuşturucu çıktı

17 Şubat 2022 Perşembe 11:11

İzmir'de polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında evde 170 kilogram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli O.K'nin (62) Bayraklı ilçesinde 2 ay önce kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde, dedektör köpekler Rota ve Jiby'nin de katılımıyla yapılan aramada, dağıtıma hazır hale getirilmiş 170 kilogram uyuşturucunun yanı sıra telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği de ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #baskın
Önceki Haber
Sıla Şentürk cinayeti ile ilgili Bakanlık detayları açıkladı
Sonraki Haber
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama
Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor
Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor
0
Çeşme’nin kalbi yeniden hayat buluyor!
Çeşme’nin kalbi yeniden hayat buluyor!
0
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açılıyor!
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açılıyor!
0
Hız sınırını aşan avukatın cezası iptal edildi, nedeni ise...
Hız sınırını aşan avukatın cezası iptal edildi, nedeni ise...
0
İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
0
İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.