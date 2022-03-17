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İzmir'de bir eve giren hırsız, yakalanmamak için pencereden atlayınca öldü!

17 Mart 2022 Perşembe 08:48

İzmir Karşıyaka'da bir kişi hırsızlık için girdiği apartmanda fark edilince polise yakalanmamak için 2. kattaki evin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Fatih Ç. olay yerinde hayatını kaybetti


İlçeye bağlı Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana, dün saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, söz konusu apartmana polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Fatih Ç., hareketsiz şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #hırsız #ölüm #hırsız yakalanma
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