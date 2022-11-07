İzmir'de bir eve yapılan baskında 10 tabanca bulundu

İzmir’de polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda 10 tabanca ve 5 buçuk gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde çok sayıda silah sakladığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.Ç.’nin evi tespit edildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 10 şarjör ve 5,5 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli A.Ç.’nin Çanakkale’den İzmir’e geleceği bilgisi üzerine tekrar harekete geçen ekipler A.Ç.’yi İzmir girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.