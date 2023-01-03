İzmir'de Bir Fidan Bir Dünya kampanyası yeniden başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağaç dikim zamanının gelmesi ile yeniden Bir Fidan Bir Dünya kampanyasını başlatıyor. İklim krizi ve kuraklığa dirençli bir İzmir yaratmayı hedefleyen kampanya için, "birfidanbirdunya.org" sitesinden fidan satın alınabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim krizi ve kuraklığa dirençli bir İzmir yaratma hedefiyle başlattığı Bir Fidan Bir Dünya kampanyası, ağaçların dikim zamanının gelmesiyle bu yıl yeniden başlıyor. Proje kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birfidanbirdunya.org sitesinden alınan fidanlarla İzmir’in birçok farklı noktasında binlerce ağaç toprakla buluşacak15 bin fidan toprakla buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa’nın yürüttüğü Bir Fidan Bir Dünya kampanyası ile 2023 yılında Ocak ayından başlamak üzere Mart ayına kadar 11 ayrı noktada en az 15 bin fidan dikilecek. Ağaçlandırılacak 11 alan Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karşıyaka ve Menderes olmak üzere altı ilçede yer alıyor.

İzmir’in iklimine uygun bitkiler seçiliyor

Bir Fidan Bir Dünya kampanyası kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan bitkiler büyük bir titizlikle seçiliyor. Çalışmalarda İzmir’in iklim ve doğasına özgü ve yoğun bakım gerektirmeyen türler tercih ediliyor.

Bağış yapmak isteyen kişi veya kurumlar birfidanbirdunya.org sitesine girip Anadolu palamut meşesi, defne, menengiç, dağ çileği, ahlat, zakkum, delice zeytin, sandal, sakız, keçiboynuzu, yabanmersini veya dikilen fidanların dış etkenlerden zarar görmeden büyümesini sağlayan fidan kucağı satın alabiliyor.