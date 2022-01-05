İzmir'de bir genç intihar etti! Geriye bu mektup kaldı

İzmir'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Yunus Gezer, sosyal medya hesabından bir intihar mektubu paylaşarak yaşamına son verdi



Aslen Aydınlı olduğu öğrenilen ve İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, sosyal medya hesabından bir intihar mektubu paylaştı. İhbar üzerine polis ekipleri Gezer'in yaşadığı eve gitti. Ekipler evde Gezer'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yunus Gezer'in paylaştığı mektup:

"Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değildir, herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi. Sevgiden başka bir şey istemedim. Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibari ile tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır, tamamen hür irademle aldım. Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakasını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.

Yunus Gezer"