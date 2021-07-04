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İzmir'de bir gencin cesedi bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Efe Cemal M. (18), tren rayları yakınında ölü bulundu

İzmir'de bir gencin cesedi bulundu!
04 Temmuz 2021 Pazar 18:06

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ege Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Vatandaşlar, elektrik direklerinin yakınında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alsancak Tren Garı yakınına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşamını yitiren gencin Efe Cemal M. olduğu belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Efe Cemal M.'nin, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Efe Cemal M.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #tren garı ceset #ölüm
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