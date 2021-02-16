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İzmir'de bir haftada 26 kişi uyuşturucudan tutuklandı

İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda 1 hafta içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken işlem yapılan 67 şüpheliden 26'sı tutuklandı

İzmir'de bir haftada 26 kişi uyuşturucudan tutuklandı
16 Şubat 2021 Salı 08:36

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 8 Şubat -14 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kilo 751 gram esrar-shank, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 1 kök kenevin, 199 gram sentetik kannabinoid, 501 gram metanfetamin, 173 ekstazi, 3 bin 5 sentetik ecza hap, 19 bin 820 lira nakit para, 5 tabanca, 2 tüfek ile 5 şarjör ve 62 fişek ele geçirildi. Ele geçerelin uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 67 şüpheliden 26 kişi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu
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