İzmir'de bir ilk! Terapi bahçesi açıldı

“Herkes Farklı Herkes Eşit” sloganıyla engelsiz bir kent için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerle engeli olmayan bireyleri bir araya getiren “Buluşma” temalı etkinlikleri İnciraltı Terapi Bahçesi’nin açılışıyla başladı. Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi bahçesi İnciraltı Terapi Bahçesi’nin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Doğanın, iyileştirici bir gücü var. Bu noktadan hareketle dünyanın pek çok yerinde terapi bahçeleri kuruluyor, insanların doğal alanları ziyaret edebildiği büyük ölçekli parkların sayısı her geçen gün artıyor. Yaşadığımız çağda doğanın iyileştirici gücüne her zamandakinden daha da çok ihtiyacımız var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’ine “Engelsiz İzmir” hedefini “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” anlayışıyla güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Buluşma” temalı etkinlikler planladı. Program; yaşlılar, engelliler ve çocuklar için doğanın ve bitkilerin sakinleştirici etkisinin bir iyileşme aracı olarak kullanıldığı Terapi Bahçesi’nin açılışıyla başladı.

İnciraltı Terapi Bahçesi’nde Engelsiz Bahar Şenliği kapsamında aromatik bitkiler atölyesi, yalınayak parkuru, terapötik bahçecilik alanları, ahşap atölyesi, felsefe ve masal etkinlik alanı, doğa ile etkileşim kurulan biyofili çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanlarında çeşitli atölyeler ile kapsayıcı etkinlikler yapıldı.

Terapi Bahçesi’nin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Oğuz Akyarlı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Şükran Nurlu, Barış Karcı, Özgür Ozan Yılmaz, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu ile Nuriye Hepterlikçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, Engelsizmir Yürütme Kurulu üyeleri, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.



Soyer: “Doğanın iyileştirici gücü var”

Birleşmiş Milletler'in (BM) 10-16 Mayıs’ı engellilerin toplumsal yaşama eşit katılımına dikkat çekmek için “Engelliler Haftası” olarak kabul ettiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu özel hafta boyunca her yıl çok sayıda organizasyon gerçekleştirerek şehrimizde bu konudaki farkındalığı büyütüyor. Bugün açılışını yaptığımız Terapi Bahçesi, bizi bu hedefimize yaklaştıran en önemli çalışmalardan biri. Yürürken, düşünürken, koşarken, uyurken… Hayatımızın her saniyesinde doğanın ayrılmaz parçasıyız. Aldığımız her nefes, yediğimiz her lokma ve her yudum su doğanın bütünüyle aramızda fiziksel bir bağ kurmamızı sağlıyor. Ne var ki bu fiziki ve sarsılmaz bağları sıkça unutuyoruz. Doğanın bir parçası olduğumuz gerçeğini unutuyoruz. Doğayla aramızdaki bağları hatırlamanın ve diğer canlılarla temas kurmanın pek çok rahatsızlığı iyileştirdiği bilimsel bir gerçek. Doğanın, iyileştirici bir gücü var. Bu noktadan hareketle dünyanın pek çok yerinde terapi bahçeleri kuruluyor, insanların doğal alanları ziyaret edebildiği büyük ölçekli parkların sayısı her geçen gün artıyor” dedi.



“Terapi bahçemiz 32 bin 500 metrekare”



Terapi Bahçesi hakkında bilgiler veren Başkan Soyer, “Terapi Bahçemiz toplam 32 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. Burada özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak projelendirilen ve içerisinde sosyal faaliyetlerin devam ettiği bir kampüs kurduk. Bu geniş kampüsümüzün içinde farklı atölye alanları ve terapötik bahçeler yer alıyor. Çocuk ve yetişkinler için hortikültür alanı, aromatik bitkiler atölyesi, yalınayak parkuru, ahşap atölyesi, felsefe ve masal etkinlik alanı, doğa ile etkileşim kurulan biyofili çocuk oyun alanları bunların birkaçı. Terapi Bahçemizde her yaştan ziyaretçimiz için uzmanlar eşliğinde doğa temelli terapi programları ve öğrenme etkinlikleri düzenlenecek” dedi.

“Etkili ve çok yönlü”



Bahçe Terapisinin özel ve kanıtlanmış tedavi hedeflerine ulaşmak için terapistler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Soyer, “Burada bahçecilik faaliyetleri bireye göre planlanıyor ve uygulanıyor. Buradaki uygulamalarımız bir terapi yöntemi olarak düşük maliyetli olmasının yanında etkili ve çok yönlü. Üstelik özel gereksinimi olan bireyler dışında tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. İyi planlanmış bir bahçe terapisinin iyileştirici gücü birçok rahatsızlık için kanıtlanmış durumda. Alzheimer, engelli veya risk altındaki bireyler, madde bağımlısı ve psikiyatrik tanılı hastalar ile otizmli bireyler bu terapiden fayda görüyor. Yaşadığımız çağda doğanın iyileştirici gücüne her zamandakinden daha da çok ihtiyacımız var” dedi.

Köstem: “Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi bahçesi”



Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, “Bir kentin en önemli özelliği sağlıklı olmasıdır. Sağlıklı kentlerde bu alanlar önerilen alanlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu alanı Terapi Bahçesi'ne dönüştürdü. Bu alan zaman içinde çok daha iyi hale gelecek. Burası Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi bahçesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda en yetkin kurumu. Hepimiz bu konuyu iyi çalıştık. Bilimsel olarak araştırmalar, çalıştaylar yapıldı. Yurt dışındaki örnekler incelendi ve bu konuda bilgi sahibi tecrübe etmiş yurt dışından misafirlerimiz oldu. Önemli olan bu alanı sürdürülebilir bir projeyle insanlara çok daha farklı şekilde sunmaya çalışmak olacaktır” dedi ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı alanının da hortikültürel terapi alanı olabileceğini söyledi.



Açılışın ardından Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia ve Masa Tenisi sporcularının ödüllerini takdim etti. Eğitmenlere de fidan takdim eden Başkan Soyer, Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Levent Köstem'e Başkanlık Özel Ödülü verdi. Açılışın ardından Soyer ve beraberindeki heyet aromatik bitkiler atölyesi, yalınayak parkuru, terapötik bahçecilik alanları, ahşap atölyesi, felsefe ve masal etkinlik alanı, doğa ile etkileşim kurulan biyofili çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanlarında çeşitli atölyeleri ziyaret etti.