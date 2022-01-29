İzmir'de bir iş yerini uyuşturucu serasına çevirmişler!

İzmir Bornova yapılan baskında bir iş yerinin uyuşturucu serasına çevrildiği görüldü. İş yerinde 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı



İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında 25 Ocak'ta Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. İş yerinin, kenevir bitkisi yetiştirmek için uyuşturucu serasına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yapılan aramada 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.