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İzmir'de bir kadın cinayeti daha

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Tuba Algül (29), eşi Bişar Algül (57) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İzmir'de bir kadın cinayeti daha
07 Mayıs 2023 Pazar 17:38

Olay, Balabanlı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa aldıkları ve 5 çocukları olduğu öğrenilen Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bişar Algül, tabancayla Tuba Algül’ü vurup, kaçtı. Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül’ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti
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