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İzmir'de bir kadın daha erkek arkadaşı tarafından vuruldu!

İzmir'de bir kadın daha erkek arkadaşı tarafından vuruldu!
11 Ağustos 2022 Perşembe 12:44

İzmir'de M.B., kız arkadaşı 38 yaşındaki Gül İnan'ı sokak ortasında tabanca ile vurduktan sonra kaçtı. Polis kaçan M.B.'yi yakalarken, İnan'ın ise ağır yaralı olduğu öğrenildi

Olay, dün akşam, Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokak'ta meydana geldi. Gül İnan ve erkek arkadaşı M.B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., belinden çıkardığı tabancayla İnan'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurularak ağır yaralanan İnan, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. M.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın #gül inan #kadın şiddet
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