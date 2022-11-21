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İzmir'de bir kadın daha vahşice öldürüldü! Eski sevgili suçunu itiraf etti!

İzmir'de bir kadın daha vahşice öldürüldü! Eski sevgili suçunu itiraf etti!
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:10

İzmir Bergama'da Özlem Camgöz isimli kadın evinde ölü bulundu. 28 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili Z.S. gözaltına alındı. Özlem Camgöz ile önceden gönül ilişkisi olduğunu belirten Z.S., cinayeti itiraf etti

İzmir'in Bergama ilçesinde Z.S., eski kız arkadaşı Özlem Camgöz'ü (28) yalnız yaşadığı evinde öldürdü. Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunda darp izleri ile kesici alet yarası olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp, cinayeti itiraf eden Z.S., ifadesinde, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" dedi.

Turabey Mahallesi'nde yalnız oturan kızı Özlem Camgöz'den haber alamayan Ali Osman Camgöz, merak edip, dün akşam evine gitti. Kızını evde hareketsiz yatarken bulan Camgöz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özlem Camgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunda darp izleri ile kesici alet yarası olduğu belirlendi. Boynundaki morluklardan Camgöz'ün boğularak öldürülmeye çalışıldığı üzerinde durulurken, cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA KAÇTIM'

Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Camgöz'ün eski erkek arkadaşı Z.S.'yi gözaltına aldı. Z.S.'nin, polisteki ifadesinde; suçunu itiraf edip, olay günü Camgöz'ün evine gittiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğazını sıktığını söylediği öğrenildi. Camgöz'ün yere yığılmasından sonra evden çıktığını da anlatan Z.S.'nin, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" dediği belirtildi.

'BOYNU MOSMOR OLMUŞ'

Baba Ali Osman Camgöz, "Çok üzgünüm. Yapan kişi yakalandı. Olayla ilgili çok bilgimiz yok. Boynunda izler var. Belinin üst kısmında bıçak izleri var. Boğuşma olmuş. Sıkılmaktan boynu mosmor olmuş. Normalde kızım serada çalışıyordu, o gün tatildi. İşteydim, aradım. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Kalktım, makineye çamaşırları atıyorum' dedi. Akşamüstü yanına geleceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Saat 11.30 gibi aradım, ulaşamadım. 15.00'te aradım, yine ulaşamadım. Akşamüstü yanına gittiğimde, kendisini ölü buldum. Acımız büyük" dedi.

Özlem Camgöz'ün akrabası Yılmaz Camgöz ise "Evde yalnızdı. Olayın ayrıntısı kamera kayıtlarından belli oldu. Bir kişi araçla gelip, iniyor. Duvardan atlayıp eve giriyor sonra da çıkıyor. Özlem evliydi, eşiyle anlaşamayıp ayrıldılar sonra başka biriyle görüşmeye başlamıştı. Olayı yapan da o kişi ama bir süredir aralarında bir şey yoktu, görüşmüyorlardı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #kadın cinayeti #haber
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