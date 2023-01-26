İzmir'de bir kadın eşi tarafından vurulmuştu. O anlar ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde Gizem A.’nın (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla sokak ortasında vurulma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gizem A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 290/3 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.A., bir süre sonra Gizem A.’yı tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gizem A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Gizem A.’nın vurulma anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde K.A.’nın, Gizem A.’ya ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan K.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.