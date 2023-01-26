İzmir'de bir kadın eşi tarafından vurulmuştu. O anlar ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde Gizem A.’nın (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla sokak ortasında vurulma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gizem A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi

26 Ocak 2023 Perşembe 09:39

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 290/3 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.A., bir süre sonra Gizem A.’yı tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gizem A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Gizem A.’nın vurulma anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde K.A.’nın, Gizem A.’ya ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan K.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın
Önceki Haber
Denizli'deki kadın cinayetinde korkunç ayrıntılar!
Sonraki Haber
Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı kent ve yapay zekâ çalışmaları sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı kent ve yapay zekâ çalışmaları sürüyor
0
İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife...
İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife...
0
Başkan Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Başkan Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
0
Bornova Belediye Başkanı İduğ, 30 kişi ile birlikte Ankara çıkarması yaptı
Bornova Belediye Başkanı İduğ, 30 kişi ile birlikte Ankara çıkarması yaptı
0
Diyaliz hastası Hafize, farkındalık için koşuyor
Diyaliz hastası Hafize, farkındalık için koşuyor
0
İzmir'deki Hülya Yeğin cinayetinde yeni gelişme! Adli Tıp Raporu o iddiayı yalanladı
İzmir'deki Hülya Yeğin cinayetinde yeni gelişme! Adli Tıp Raporu o iddiayı yalanladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.