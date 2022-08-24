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İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu!

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:56

İzmir Tire'de gelen kötü kokular üzerine eve giren polis, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Kadriye İpek'i ölü buldu


Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında ikamet eden Kadriye İpek'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Kapının açılmaması üzerine daireye itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla balkondan giren ekipler, İpek'i hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadriye İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İki çocuk sahibi İpek'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #ölüm
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