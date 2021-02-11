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İzmir'de bir kadın, hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düştü!

İzmir'de bir kadın rögarın içinde düştü. O anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi

İzmir'de bir kadın, hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düştü!
11 Şubat 2021 Perşembe 09:14

Alınan bilgiye göre İzmir Buca'da bulunan bir sokaktaki rögar kapağı 4 gün önce hırsızlar tarafından çalındı. Bunu fark eden mahalleli de ağzı açık duran rögarın etrafını emniyet şeridi ile çevirdi.

Dün sabah bu sokakta yürüyen 85 yaşındaki Perihan E., rögarın açık olduğunu fark etmeyerek içine düştü. O saatlerde orada kimsenin olmaması nedeniyle Perihan E., bir süre rögarın içinde kaldı. Daha sonra Perihan E.'nin sesini oradan geçen bir kişi duydu. Olay sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelenler yaşlı kadını rögardan çıkardı. Sağlık ekipleri de kadının ayağında ve kolunda kırıklar olduğunu tespit ederek hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen iki olay da güvenlik kameralarınca kaydedildi. İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #rögar #rögara düşen kadın
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