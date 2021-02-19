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İzmir'de bir kadın öldürülmekten böyle kurtarıldı

İzmir Çiğli'de bir kadının çığlıklarına yetişen polis ekipleri, kadını kurtardı

İzmir'de bir kadın öldürülmekten böyle kurtarıldı
19 Şubat 2021 Cuma 09:13

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Atiye O. ve eşi Selçuk O. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk O., eşini yarı çıplak bir şekilde darp etmeye ve ikinci katın merdivenlerinden sürüklemeye başladı. Bu sırada şiddet gören kadın da 'imdat beni kurtarın, beni öldürüyor' diyerek bağırmaya başladı.

Olayı gören çiftin komşuları durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 48 yaşındaki kadının eşi tarafından bıçakla sokakta kovaladığını gördü. Olay müdahale eden ekipler kadını hemen polis aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Selçuk O. ise ekip aracına bindirilen eşinin peşinden koşmaya başladı. Polislerin uyarılarını dikkate almayan adam, bu sefer de elindeki bıçakla evinin teras kısmına kaçtı. Bölgeye takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırgan koca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen Atiye O.'nun vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıkların olduğu ve darptan dolayı kafasından yaralandığı belirlendi.

YEDİ SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, gözaltına alınan Selçuk O.'nun, 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #kadın şiddet #polis
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