KİTAP OKUYANA ÜCRETSİZ ÇAY
KİTAP OKUYANA ÜCRETSİZ ÇAY
0
GELİNİN TALEBİ DAMADI KIZDIRDI
GELİNİN TALEBİ DAMADI KIZDIRDI
0
İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
0
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
0

İzmir'de bir kadın ölü bulundu! Uzaklaştırma kararı aldırmış!

İzmir'de bir kadın ölü bulundu! Uzaklaştırma kararı aldırmış!
23 Ekim 2022 Pazar 10:01

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir iş yerinde 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Y.’nin (52), tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki Kaffar Y.'yi (59) arıyor.

Olay, önceki gün Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y.'ye ulaşamayan yakınları, iş yerine gitti. Yakınları Hülya Şellavcı Y.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin eşi Kaffar Y.'yi aradığı bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şellavcı Y.'nin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #ölüm #haber
Önceki Haber
İzmir'de taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Sonraki Haber
Gelinin talebi damadı çileden çıkarttı!
İzmir'de deniz yine yeşile büründü!
İzmir'de deniz yine yeşile büründü!
0
Bornova, Cumhuriyet Bayramı'nı Derya Uluğ konseri ile kutlayacak
Bornova, Cumhuriyet Bayramı'nı Derya Uluğ konseri ile kutlayacak
0
Kitap okuyana ücretsiz çay!
Kitap okuyana ücretsiz çay!
0
Kemeraltı'nın aydınlatma projesine ödül
Kemeraltı'nın aydınlatma projesine ödül
0
Başkan Soyer öğrencilerle yemek yedi: Başka sürprizlerimiz de olacak
Başkan Soyer öğrencilerle yemek yedi: Başka sürprizlerimiz de olacak
0
İzmir'de taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
İzmir'de taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.