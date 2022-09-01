İzmir'de bir kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü!

İzmir Bergama'da bu kez bir kadın erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Olay İzmir'in Bergama ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre eşi cezaevinde olduğu öğrenilen H.Ç. ilişki yaşadığı İbrahim Çokgezer ile tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç., sevgilisi Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çokgezer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İbrahim Çokgezer’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.