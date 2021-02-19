İzmir'de bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de yine bir vahşet yaşandı. Bir kadın sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüyen 40 yaşındaki Meral Şen, sokakta bir kişi tarafından tartıştı. Tartışma sonrası kimliği belirsiz kişi Şen'i bıçakladı ve sonra da beyaz renkli bir otomobile binerek kaçtı.

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kadını ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Şen doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şen'in cansız bendeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çevrede çalışma yaparken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de sokakta incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili Nazarköy mevkiinde terk edilmiş halde buldu.

Öte yandan, cinayet zanlısının E.Ş. olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.