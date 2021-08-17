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İzmir'de bir kadın, tarihi binaların yıkılmasını böyle engelledi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir müteahhit tarafından satın alınan, tarihi 1900'lü yıllara dayanan 3 evin yıkılmak istenmesi tepki topladı. Mahalle halkından Teslime Ünlüoğlu (35), kepçenin önüne geçerek yıkımı engelledi. Halkın tepki gösterdiği yıkım belediye ekiplerinin gelmesi ile durdurularak, yapıların kültür varlığı ve tescilli yapı haline dönüştürülmesi için başvuru yapıldı

İzmir'de bir kadın, tarihi binaların yıkılmasını böyle engelledi!
17 Ağustos 2021 Salı 11:49

Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 1900'lü yıllarda inşa edilen ve tarihi öneme sahip olduğunu belirtilen 2'si 2 katlı 3 ev, bir müteahhit tarafından sahiplerinden satın alındı. Yeni bina yapılmak üzere yıkım ekibi binaların önüne geldi. Mahallede oturan Teslime Ünlüoğlu, arka bahçesinde yaklaşık 30 ağacın da bulunduğu tarihi evleri yıkmak için gelen kepçenin önüne geçti. Bölge halkı durumu Karşıyaka Belediyesi'ne bildirdi. Harekete geçen belediye ekipleri, yıkımı durdurarak zabıta araçlarını binaların önüne getirdi. Yıkılmak istenen üç binadan biri olan ve Altan Özkunt Evi olarak bilinen yapının, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri kapsamında düzenlenen 'Kentli İzmirli Ödülü' de aldığı belirtildi. Kepçeyle binaların yıkılmaya çalışıldığı anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden ve kepçenin önüne geçerek belediye ekipleri gelen kadar binanın önünden ayrılmayan Teslime Ünlüoğlu, "Yıkımı durdurmak için kendi canımı tehlikeye atarak kepçenin önüne geçtim ve yine böyle bir durumla karşılaşsam tarihi değerimiz olan bu binaları ve bahçesindeki ağaçları korumak için yine yaparım" dedi.

'YIKILACAKLARINI DUYUNCA BİNALARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTTUM'

Teslime Ünlüoğlu, yıkılacak binalardan biri olan yapının ön kapısının üstünde yer alan tarihe saygı ve yerel koruma plaketinin de kısa bir süre önce söküldüğünü ileri sürdü. Yaşananları anlatan Ünlüoğlu, "14 Ağustos'ta binalarda tadilat olacağına yönelik yazıyı gördüğümde müteahhit ile görüştüm ve bana yıkılacağını söyledi. Yıkılacağını konusunda haberimizin olmadığını söylediğimde bunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getirdi. Bu evlerin arka bahçesinde 30 ağaç bulunuyor. Bizim için çok büyük bir değer. 14 Ağustos saat 07.00'den itibaren binaların önünde nöbet tutmaya başladım. Daha sonra su tankeri ve kepçeler geldi. Ekiplerin önüne geçtim. Hemen durumu Karşıyaka Belediyesi'ne bildirdim ve anında olaya müdahale ettiler. Karşıyaka Belediyesi zabıta araçlarını binalara siper etti. İzmir'de geriye kalan nadir binalardan ve bizim de bu binalara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Binaların koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

'KORUNMASI İÇİN GEREKEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Her ne kadar buradaki yapılar riskli ilan edilmiş olsa da 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile gerekli görüşmeleri yaparak bu yapıların kültür varlığı ve tescilli yapı haline dönüştürülmesi için gerekli girişimleri başlattık. 1900'lü yılların başında yapıldığı için Koruma Kurulu'nun incelemesi gereken yapılar. Biz belediye olarak bu tür kültür varlıklarının korunması için elimizden geleni yapacağız. Bu yapıların da olduğu gibi korunması için gereken mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #karşıyaka bina yıkımı #karşıyaka tarihi bina yıkım
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