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İzmir'de bir kişi annesinin bıçakladı, intihara kalkıştı!

İzmir'de bir kişi annesinin bıçakladı, intihara kalkıştı!
05 Kasım 2022 Cumartesi 11:46

İzmir'in Bornova ilçesinde Ogün Kaan G., tartıştığı annesi Elvan Ç.'yi yaraladıktan sonra, aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı anne-oğul hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Evka 4 Mahallesi 1131 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Beraber yaşayan Elvan Ç. ve oğlu Ogün Kaan G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ogün Kaan G., annesini bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde kalan Elvan Ç. yere yığılırken, Ogün Kaan G. bu kez aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen anne ve oğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bıçaklama #haber
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