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İzmir'de bir kişi aracında ölü bulundu!

İzmir'de çiftçilikle uğraşan 37 yaşındaki Erdem Kaynak, arabasında başından vurulmuş şekilde ölü bulundu

İzmir'de bir kişi aracında ölü bulundu!
02 Kasım 2021 Salı 09:00

Olay İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana geldi. Çömlekçi Mahallesi'nde yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Kaynak, birlikte yaşadığı annesi tarafından dün saat 23.00 sıralarında ölü bulundu. Oğlunu evlerinin önünde park halinde bulunan otomobilde kanlar içinde bulan anne durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaynak'ın başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda çalışmalarını sürdürürken, suç aleti tabanca ise araçta bulunamadı.  Kaynak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Kaynak'ın cesedinin yanında  bulunan telefonunda internette online oynanan 'Pubg' adlı sanal savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölü bulundu #kiraz ölüm #erdem kaynak
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