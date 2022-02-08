FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
0
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
0

İzmir'de bir kişi babasını öldürdü!

İzmir'de bir kişi babasını öldürdü!
08 Şubat 2022 Salı 08:48

İzmir Bergama'da baba Hüseyin K., oğlu Bahri K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Babanın oğlu ile uyuşturucu madde kullandığı gerekçesi ile tartıştığı iddia edildi

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313 sokakta meydana geldi. 55 yaşındaki Hüseyin K., iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle oğlu 28 yaşındaki Bahri K. ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Bahri K., mutfaktan aldığı bıçakla babası Hüseyin K.'ya saldırdı. Baba K., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağrışmalar nedeniyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Bahri K.'yı etkisiz hale getirirek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Hüseyin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #baba #bıçaklama #babasını öldürdü
Önceki Haber
Kalın açıkladı: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme yolda
Sonraki Haber
Turgay Güler'in bu sözleri tepki topladı: Topluma kuru fasulye dağıtılacak...
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı: Açlık sınırında bir ücrete mahkum edildik
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı: Açlık sınırında bir ücrete mahkum edildik
0
104 yerinden bıçaklanan kadının mahkemesinde ilginç anlar!
104 yerinden bıçaklanan kadının mahkemesinde ilginç anlar!
0
EGEKAF, dünyanın en büyüğü olacak
EGEKAF, dünyanın en büyüğü olacak
0
Konak Belediyesi'nden bir ilk! Atık toplayıcılar tek çatı altında toplandı
Konak Belediyesi'nden bir ilk! Atık toplayıcılar tek çatı altında toplandı
0
Esnaf Başkan Sandal'a dert yandı: Siftah yapmadan günü kapatıyoruz
Esnaf Başkan Sandal'a dert yandı: Siftah yapmadan günü kapatıyoruz
0
İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'de korkutan deprem!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.