İzmir'de bir kişi babasını öldürdü!

İzmir Bergama'da baba Hüseyin K., oğlu Bahri K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Babanın oğlu ile uyuşturucu madde kullandığı gerekçesi ile tartıştığı iddia edildi

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313 sokakta meydana geldi. 55 yaşındaki Hüseyin K., iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle oğlu 28 yaşındaki Bahri K. ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Bahri K., mutfaktan aldığı bıçakla babası Hüseyin K.'ya saldırdı. Baba K., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağrışmalar nedeniyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Bahri K.'yı etkisiz hale getirirek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Hüseyin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.