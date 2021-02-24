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İzmir'de bir kişi banyosunda ölü bulundu!

İzmir Konak'ta kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kişi banyosunda ölü bulundu!
24 Şubat 2021 Çarşamba 08:51

Olay İzmir Konak'ın Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan evde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre tek başına yaşadığı öğrenilen Edip Alkan'dan haber alamayan arkadaşı durumu polislere haber verdi. İhbar üzerine Alkan'ın evine giden polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler Alkan'ı banyoda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çağrılan belediye doktoru da Alkan'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaptı. Edip Alkan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fırıncı olduğu öğrenilen Alkan'ın tansiyon ilacı ve zayıflama hapları kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #fırıncı ölüm #konak ölüm #edip alkan
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