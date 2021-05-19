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İzmir'de bir kişi başından vurularak öldürüldü!

Konak'ta 24 yaşındaki E.M., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökhan Çelenk'i tabanca ile başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Çelenk kurtarılmayarak hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi başından vurularak öldürüldü!
19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:43

Olay İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çınaraltı Mahallesi'nde tütün satışı yapan Gökhan Çelenk, bir süre önce yüksek sesle müzik dinlediği ve cadde üzerinde hızlı araç sürdüğü için bakkal dükkanında çırak olduğu öğrenilen 24 yaşındaki E.M. ile tartıştı.

Bu yüzden aralarında husumet olan ikili dün akşam saatlerinde de caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M., belinde bulunan tabancayı çıkardı ve Çelenk'e birkaç kez ateş etti. Başına mermi isabet eden Çelenk, kanlar içinde yere yığıldı. E.M. de bunun üzerine ormanlık alana kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çelenk'i ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çelenk, 3 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Çelenk'in cenazesi, savcının incelemesiden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Çelenk'i başından tabanca ile vurduktan sonra ormanlık alana kaçan E.M. ise bölgeyi abluka altına alan polis ekiplerine suç aleti tabanca ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayte Büro Amirliği'ne götürüldü.  

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Bu arada E.M.'nin 3 gün önce Çınaraltı Mahallesi'nde pompalı tüfekle rast gele ateş açtığı ve olayı soruşturan polis ekipleri tarafından bugün gündüz saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Evinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi. daha sonra serbest bırakılan E.M.'nin kendisini ihbar ettiği düşüncesiyle cinayeti işletiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet #izmir cinayet #gökhan çelenk
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