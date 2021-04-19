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İzmir'de bir kişi başından vurulmuş halde bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesindeki Mecid Babayiğit (42), evinde başından vurulmuş halde bulundu. Babayiğit hastaneye kaldırılırken, polis 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

İzmir'de bir kişi başından vurulmuş halde bulundu!
19 Nisan 2021 Pazartesi 13:54

Altındağ Semti 4233/1 Sokak'ta bir evden gelen silah sesini duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekibi, gündelik işlerde çalışan Mecid Babayiğit'i başından vurulmuş buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Babayiğit, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Babayiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, evden çıkıp yaya olarak kaçtığı iddia edilen 2 kişinin kimliğinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #başından vuruldu
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