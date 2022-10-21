İzmir'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü!

İzmir Karabağlar'da barakada yaşayan Mustafa Avar, bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Bacağından bıçaklandığı tespit edilen Avar'ı öldüren kişiyi bulmak için polis harekete geçti
Eski İzmir Caddesi'ne yakın barakada yalnız yaşayan Mustafa Avar'ı (55) hareketsiz halde görenler, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, Avar'ı ölü buldu.
İlk incelemede Avar'ın bacağından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.