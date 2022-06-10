İzmir'de bir kişi borçlarından dolayı intihar etti! Geriye bu veda yazısı kaldı...

İzmir Buca'da Aytaç Ş. borçları nedeni ile kendini Kaynaklar Mezarlığı'nda asarak intihar etti. Aytaç Ş. intihardan önce sosyal medyada bir veda mektubu da paylaştı

Olay İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığı’nda gerçekleşti. Borçları nedeniyle bunalıma giren 2 çocuk babası Aytaç Ş., Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda kendini asarak intihar etti.

Sosyal medya hesabından bir veda yazısı paylaşan Ş., “Giderek anlamsızlaşan günlerim faizli borçlarımdan dolayıda bana ızdırap olmaya başladı” ifadelerini kullandı.



Aytaç Ş.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı veda yazısı...



AYTAÇ Ş.....son paylaşımımdır bu...

8.Haziran.2022 saat ; 17:50

Bu bir VEDA yazısıdır ;

Evet artık hayatıma son veriyorum...Hiç intihar edecegim aklıma gelmezdi.Ama işte bu hayat beni çok yordu.Kimse ölümümden sorumlu değildir. Giderek anlamsızlaşan günlerim faizli borçlarımdan dolayıda bana ızdırap olmaya başladı.Bir türlü doğru ritmi tutturup devam edemedim...

Beni tanıyanlar iyi bilir ki bir çok derdim var.Yakın zamanda iki kardeşimi kaybettim.Bu çok acı bir şey.Ayrıca son zamanlarda eşimle de sorunlarım baya çoktu. İçeriğine girip uzatmak istemiyorum.Yaşamaktan artık zevk almıyorum.Ortalıkta ölü gibi dolaşacagıma gerçek anlamda ölürüm daha iyi...

Annem,ablam,abim size sesleniyorum ; Kendinize çok dikkat edin.Kağan'a,Batuhan'a,Çınar’a gözünüz gibi bakın.Onlar çok değerliler,sizde öylesiniz.Bana kızmayın ben çok yoruldum.Kurtuluş olacak benim icin bu ölüm.Ferdi abi artık içmeyi birak kendine gel aileye sahip çık.Orçun dayım ailede benim yerime sen geçeceksin haberin olsun zor bir şey ama alışacaksın.

İyi yürekli teyzelerim Necla ve Gönül teyzem biliyorum çok üzüleceksiniz ama ben kurtuluşa eriyorum.O yüzden lütfen kendinizi fazla sıkmayın.Ama Gönül teyze senden son bi isteğim olacak Volkan ile barış beni kırma.O sizi çok seviyor çünkü.

Düzenli olarak görüşüp konuştuğum kıymetli dostlarım onlar Gençkin Mehmet Ali,Berber Cihan,Erhan Sahan,Mehmet Kanter,Ali Şengöz,Volkan Solumaz,Nami deger Hades Özkan,Serkan Pars ve kıymetli dayım Vedo.Sizleri de çok seviyorum kendinize dikkat edin.

Evet gelelim hayat arkadaşım Birsen ; Sen hayatımda gördügüm en güclü kadınlardan birtanesisin.Yaklaşık on yıl bana o kadar guzellikler yasattın ki anlatamam.Kağan'a sahip çıkacağına inanıyorum.Hatalara düşmeyeceğine de inaniyorum.Kendine çok dikkat et seni çok ama çok seviyorum.Bana kızma yoruldum artık Birsen.Ölüp kurtulmak en iyisi olacak benim için.