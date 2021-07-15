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İzmir'de bir kişi boş evde ölü bulundu

İzmir'de bir kişi boş evde ölü bulundu
15 Temmuz 2021 Perşembe 11:54

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir evde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, İzmir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın son katındaki boş daireye bir kişinin girdiğini gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek daireyi kontrol etti.

Eve giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz biçimde yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Sercan B'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sercan B'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #ceset #ölü
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