İzmir'de bir kişi çalışanı yaralayıp kuyumcuyu soydu!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kuyumcuda çalışan Ahmet Taylan'ı tabancayla yaralayan soyguncu, vitrindeki 6 bileziği çalarak kaçtı. Polis, soyguncuyu çaldığı bileziklerle birlikte kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi Önder Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen Ö.A., tabancasını tezgahtar olarak çalışan Ahmet Taylan'a doğrultup, altınları istedi. Taylan'ın direnip, altınları vermemesi üzerine Ö.A., tabancasını ateşledi. Taylan ağır yaralanırken, Ö.A. ise vitrindeki 6 bileziği alıp, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tezgahtar Taylan, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taylan, buradaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı soyguncu Ö.A.'yı olay yerinin birkaç sokak ilerisinde gasbettiği bileziklerle yakalayıp, gözaltına aldı.