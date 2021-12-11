UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
0
İZMİR BİRİNCİ!
İZMİR BİRİNCİ!
0
TIR DEVRİLDİ 54 KİŞİ ÖLDÜ!
TIR DEVRİLDİ 54 KİŞİ ÖLDÜ!
0
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
0

İzmir'de bir kişi çalışanı yaralayıp kuyumcuyu soydu!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kuyumcuda çalışan Ahmet Taylan'ı tabancayla yaralayan soyguncu, vitrindeki 6 bileziği çalarak kaçtı. Polis, soyguncuyu çaldığı  bileziklerle birlikte kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı

İzmir'de bir kişi çalışanı yaralayıp kuyumcuyu soydu!
11 Aralık 2021 Cumartesi 08:50

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi Önder Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen Ö.A., tabancasını tezgahtar olarak çalışan Ahmet Taylan'a doğrultup, altınları istedi. Taylan'ın direnip, altınları vermemesi üzerine Ö.A., tabancasını ateşledi. Taylan ağır yaralanırken, Ö.A. ise vitrindeki 6 bileziği alıp, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tezgahtar Taylan, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taylan, buradaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı soyguncu Ö.A.'yı olay yerinin birkaç sokak ilerisinde gasbettiği bileziklerle yakalayıp, gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #kuyumcu soygunu
Önceki Haber
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki görkemli maçın kaybedeni Altay oldu
Sonraki Haber
Doğum gününü kutlayan genç, evinde ölü bulundu
TOKİ İzmir'de 93 arsayı satışa çıkardı
TOKİ İzmir'de 93 arsayı satışa çıkardı
0
İzmir'de stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza!
İzmir'de stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza!
0
Başkan Soyer: İzmir'de doğan her çocuk, flamingolarla büyüdüğünü bilmeli
Başkan Soyer: İzmir'de doğan her çocuk, flamingolarla büyüdüğünü bilmeli
0
İzmir'de öğretmene cinsel istismar suçlaması!
İzmir'de öğretmene cinsel istismar suçlaması!
0
Girdiği trafoda akıma kapılan kişi öldü
Girdiği trafoda akıma kapılan kişi öldü
0
Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sokakları turuncu ile aydınlattılar
Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sokakları turuncu ile aydınlattılar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.